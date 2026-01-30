神戸・元町の中華街、南京町広場（神戸市中央区）のシンボル「あづまや」の修繕費の一部をまかなうため、2026年1月中旬からクラウドファンディングを実施している。募集期間は2026年2月28日まで。 運営する南京町商店街振興組合が、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」を通じて、目標金額200万円を募る。南京町広場「あづまや」（神戸市中央区）※画像提供・南京町商店街振興組合1983（昭和58）年4月に完成し