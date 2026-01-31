日産自動車は29日、電気自動車「リーフ」のB5グレードを発表した。同日から全国の販売店で注文を受けつけており、納車の開始は3月を予定している。【こちらも】日産、マルチベッド搭載の車中泊仕様エクストレイルを2月27日に発売へ日産は、2010年の初代デビューから15年間の知見を活かし、現行の3代目リーフを開発。その結果として現行モデルは、従来のハッチバックスタイルから次世代クロスオーバーに刷新されている。今回の