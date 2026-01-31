フィギュアスケート競技が行われるミラノ・アイススケートアリーナ＝31日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で注目のフィギュアスケートは31日、競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで公式練習が始まり、世界女王のアリサ・リュウやアンバー・グレンら日本勢のライバルとなる米国代表が軽快な動きを見せた。イタリア北西部バレーゼの独自拠点で最終調整に臨んでいる日本勢は不参加。2月6日からの団体に出場