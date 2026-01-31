香取慎吾がMCを務める読売テレビ『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜後11：30〜※関西ローカル）の2月マンスリーMCにバイきんぐの小峠英二が出演することが決まった。【写真】初タッグの同級生コンビ！香取慎吾＆小峠英二新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。2月のマンスリーMCとして出演する小峠は香取慎吾とともにさまざまなバラエティー番組で多くの企