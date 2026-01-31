丸山希の飛躍＝ビリンゲン（共同）【ビリンゲン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは31日、ドイツのビリンゲンで女子個人第23戦（ヒルサイズ＝HS147メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の丸山希（北野建設）が137メートル、131.5メートルの合計217.8点で3位に入った。高梨沙羅（クラレ）は12位だった。アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が235.7点で、今季初となる通