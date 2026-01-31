高市早苗首相は31日、川崎市の街頭演説で「円安だから悪いと言われるが、輸出産業にとっては大チャンスだ。外国為替資金特別会計（外為特会）の運用もホクホク状態だ」と述べた。円安が物価高を招くデメリットには触れなかった。民主党政権時代には円高状態だったと指摘。「円高が良いのか、円安が良いのかは分からない」とも語った。中道改革連合の野田佳彦共同代表は埼玉県入間市で「円安により輸入価格がもっと上がるだろ