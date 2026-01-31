新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロン（２９）が３１日、都内で取材に応じた。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストは１月４日の東京ドーム大会で衝撃のプロレスデビューを飾り、最初の１カ月を無敗の“７連勝”で終えたが、「出せる技も増えてきたし、緊張しながらもリラックスできる部分もちょっとずつ増えてきました。でもまだ１カ月なので、もっともっと知りたいこともたくさんあるし、成長していきたい