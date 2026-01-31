NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年1月30日、火星探査車「Perseverance（パーシビアランス）」が、AIによって計画された“別の天体で初”の走行（ドライブ）を完了したと発表しました。2025年12月8日と10日に行われたデモンストレーションはJPL（ジェット推進研究所）が主導し、Anthropic社との協力のもと、大規模言語モデル（LLM）「Claude」を用いたとしています。【▲ NASAの火星探査車「Perseverance」が2025年5月10日に撮影