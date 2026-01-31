日本ハムは３１日、キャンプイン前日に沖縄県名護市内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。新庄剛志監督は今シーズンのチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」を新選手会長の清宮幸太郎内野手に考案させた経緯を「（昨年までの）大航海はいいかなって。大航海にすると（大航海）２になりそうな気がしたから。あと、責任感を持たせる。即ＤＭでちょっと考えてくれということで」と説明した。「何日かして（返答が）来たときに、