ラクしたい、でもおしゃれ見えも諦めたくない。そんな40・50代の味方になりそうなのが【ユニクロ】のスウェットパンツ。部屋着っぽく見えがちなアイテムも、選び方と合わせ方次第で一気に “よそいき” に。今回は、手抜き感ゼロで真似しやすい、大人にちょうどいい「スウェットパンツコーデ」をお届けします。 ラフなのに大人っぽい、落ち感ワイドスウェパン 【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）