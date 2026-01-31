千葉県我孫子市選挙管理委員会は31日、衆院選の期日前投票所で、不在者投票を行った有権者1人の用紙を、誤って期日前投票として処理するミスがあったと発表した。封筒に入れて本来の投票先の自治体に送付すべきところを、我孫子市の投票箱に投函させた。比例代表と小選挙区はいずれも無効票となる。用紙を入れるはずの封筒があり、職員がミスに気付いたという。市選管は「再発防止に努める」とのコメントを出した。