チャンピオンシップ第30節が1月31日に行われ、ストークとサウサンプトンが対戦した。前節終了時点で12勝6分11敗の成績を残し、11位につけるストークと、9勝10分10敗の成績で15位に位置するサウサンプトンのゲーム。ストークに所属する瀬古樹、サウサンプトンに所属する松木玖生はともにベンチスタートとなった。試合は序盤の10分、サウサンプトンがテイラー・ハーウッド・ベリスのスルーパスを起点に速攻へ移ると、抜け出し