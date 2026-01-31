昨季のJ1昇格プレーオフを制し、17年ぶりにトップリーグに臨むジェフユナイテッド千葉。31日、毎年恒例のちばぎんカップで柏レイソルと対戦し、1-2で敗れた。スコアこそ1点差だったが、シュート本数は柏の「25」に対し、千葉は「4」。リカルド・ロドリゲス監督のもとで磨きをかける柏の攻撃的なスタイルに翻弄され、特に前半は自陣での苦しい時間帯が続いた。前半に記録したシュート数は「0」。予想以上に苦戦を強いられた。「