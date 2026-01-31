前中日ヘッドコーチで阪神でもヘッドコーチを務めた片岡篤史氏が３１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。昨季セ・リーグを制した阪神のキャンプでの注目点を挙げた。投手、捕手、内野とレギュラー、控えとも選手層が厚い中で、外野は近本、森下に加えて、誰がレフトの定位置をつかむのかがポイント。片岡氏は「レフトは１番は前川がいて、現役ドラフトで浜田が入ってきて。井坪という選手もいいものを持っている。小野