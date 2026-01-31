お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が31日にCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」（後10・00）で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。番組後には所属事務所を通じて改めて報告し、「今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と“らしく”コメントし