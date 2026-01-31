第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）に出場する横浜（神奈川）は31日、横浜市内のグラウンドで紅白戦を行った。同校を春夏合わせて5度の甲子園優勝に導いた名将・渡辺元智氏がナインを激励に訪れ「いつも言っていることですが“目標がその日を支配する”。みんなで一つの塊になって、春の連覇を目指してほしい」とエールを送った。御年81歳、「YOKOHAMA」愛は少しも薄れることはない。前日の出場校発表はテ