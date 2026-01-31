自民党の古屋圭司選対委員長自民党の古屋圭司選対委員長は31日のNHK番組で、衆院選の議席獲得目標に関し、選対委員長の立場として「自民の単独過半数（233）、連立与党として安定多数（243）、願わくば絶対安定多数（261）を目指す」と表明した。中道の河西宏一共同選対委員長は「236人を擁立しており、比較第1党を目指すことになる」と述べた。衆院選後の政権枠組みに関し、古屋氏は「日本維新の会との連立が大前提だ。今、よ