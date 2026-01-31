元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が、中日の先輩でセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。近鉄の1位指名を断った1995年ドラフトの秘話を語った。大阪の名門・PL学園で1年生からレギュラー。この年のドラフトの超目玉となり、高校生では史上最多の7球団から1位指名を受けた。競合の末、当時の近鉄・佐々木恭介監督が引き当て「ヨッシャー！」