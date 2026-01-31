【モデルプレス＝2026/01/31】2月7日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。【写真】LISA、胸元ざっくりドレス姿◆m-flo、休止前最後の日テレ出演2027年2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floの休止前最後の日テレ出演が決定。1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入りリバイバルヒット