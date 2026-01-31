73歳の男性をひき逃げして死亡させたとして24歳の男が逮捕されました。 警察によりますと、過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは三重県伊賀市の契約社員、増田裕一郎容疑者（24）です。 増田容疑者は1月30日午後6時ごろ、軽自動車で伊賀市緑ケ丘本町の市道を走行中、近くに住む川端忠芳さん（73）と衝突したにもかかわらず、逃走した疑いがもたれています。 川端さんは頭を打つなどし、運ばれた病院で死亡しました