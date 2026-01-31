お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が31日にCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」（後10・00）で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。タイ・バンコクでのロケで、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！に「結婚しました」と驚きの告白。そして「これが重大発表ちゃうのよ。ほんまの重大発表は…4日前に子供生まれた」と1月に行われたロケの4日前に