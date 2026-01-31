お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、1月31日放送のCS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』に出演。昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた日（1月某日）のおよそ4日前に第1子となる長男が誕生していたと明かした。【番組カット】ケンコバCS放送『重大発表』特番で結婚発表ケンドーコバヤシは1972年7月4日生まれ、大阪府出身。1992年にNSC大阪11期として入り、ユウキロックとのコンビ