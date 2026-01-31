高市首相の演説に耳を傾ける有権者ら＝３１日、横浜市緑区（木田亜紀彦写す）「一番問いかけたいのは、日本列島を強く豊かにすること。総合的な国力を今、強くしなければ間に合わない」。衆院選の公示後初めて神奈川県内でマイクを握った高市早苗首相の訴えが、真冬の住宅街に響いた。大勢の市民らで埋め尽くされた横浜市内の演説会場。首相の政治姿勢や実績への評価は、そもそも衆院解散に大義はあるのか─。聴衆はさまざまな