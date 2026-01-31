大日本プロレス３１日の後楽園ホール大会でＢＪＷ認定タッグ王者の杉浦透（フリーダムズ＝３５）、菊田一美（３９）組が、挑戦者組のアブドーラ・小林（４９）＆若松大樹（２ＡＷ＝２７）を下して初防衛に成功した。この試合は蛍光灯２００本＋Ｗタワーデスマッチ形式で行われ、リング上には多数の蛍光灯と、蛍光灯でできた巨大な２本の棒（タワー）が設置された。両軍が蛍光灯をぶつけあう一進一退の攻防の中、小林と若松の連