甘酸っぱい真冬の誘惑… 名古屋だけの極上スイーツを 名古屋のスイーツシーンに、今しか味わえない要注目のスイーツが登場しました。 旬のいちご「紅ほっぺ」を主役に、名古屋駅直結「JRセントラルタワーズ」12階の『The TOWER TAVERN BAR&GRILL』で1月27日(火)より提供がスタートした期間限定スイーツ「紅ほっぺのフレンチトースト」。 東京・丸の内の系列店『THE FRONT