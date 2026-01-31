iCloudに保存されている写真や動画をWindowsやmacOS、およびLinuxのコマンドラインで簡単にダウンロードおよび同期ができるツール「iCloud Photos Downloader」が公開されています。icloud-photos-downloader/icloud_photos_downloader: A command-line tool to download photos from iCloudhttps://github.com/icloud-photos-downloader/icloud_photos_downloader◆iCloud Photos Downloaderの主な特徴・クロスプラットフォーム対