東京・池袋駅直結のファッションビル「ルミネ池袋」8階にある映画館「シネ・リーブル池袋」が31日、閉館した。2000年4月29日の開館以来、25年余りにわたり、池袋の映画文化を支えてきたが、契約満了に伴い、その歴史に幕を下ろした。【画像】シネ・リーブル池袋、最終日の様子同館は2スクリーンを備え、話題のエンターテインメント作品からアート性の高い作品、世界各国の良質な映画まで幅広く上映。映画ファンに親しまれてき