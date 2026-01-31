2月7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストが1月31日、発表された。m-flo、中島美嘉、Hey! Say! JUMPが出演する。【番組カット】VERBALのサングラスコレクション2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floは、休止前最後の同局番組出演となる。1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入り、リバイバルヒット。時