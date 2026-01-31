歓迎セレモニーに参加する横浜ＤｅＮＡの相川監督（右から２番目）や東（右）＝宜野湾市内２８年ぶりのリーグ優勝に挑む横浜ＤｅＮＡは３１日、相川亮二新監督（４９）を筆頭に１、２軍選手らがそれぞれの春季キャンプ地である沖縄県宜野湾市、嘉手納町に入った。宜野湾市内のホテルでの歓迎式後に全体ミーティングが行われ、相川監督は「全員がしっかり準備してきた。個の力を最大限引き上げながら、チーム力を伸ばしていく」と