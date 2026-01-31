フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は31日、イタリアのバルディファッサでスキークロスが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の古野慧（U―NEXTHD）が27位だった。小林竜登（森川建設）は予選を通過できなかった。女子は五輪代表の中西凜（京都光華ク）新井真季子（岐阜日野自動車）向川桜子（富士フイルムBI秋田）がいずれも予選で落選した。男子はシモーネ・デロメディス（イタリア）、女子はダニエラ