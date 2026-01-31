女子パラレル大回転準々決勝滑走する三木つばき＝ログラ（共同）【ログラ（スロベニア）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は31日、スロベニアのログラでパラレル大回転が行われ、女子でミラノ・コルティナ五輪代表の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が優勝した。今季2勝目でパラレル回転を含めて通算9勝目。予選をトップで通過した三木は、決勝トーナメントも順当に勝ち進み、約1週間後の大舞台へ勢いをつける勝利