お笑いタレントの明石家さんま（70）が31日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。仲の良い歌手の工藤静香（55）からもらったプレゼントを明かした。さんまは冒頭「乾燥しているから大変で」と言い「この間、工藤静香ちゃんから美容オイル？っていう凄い高価なヤツの頂いて。“カサカサなところに塗って”ねと。こんな小っちゃい、10センチぐらいのビンで、高いねん」と語った。だが、「カッサカサ