上白石萌歌、生田斗真出演の日本テレビドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」第４話が３１日に放送された。カメラマン橘環希（仁村紗和）に思いを寄せてくる先輩役で野村周平が登場した。ロン毛を後方で束ねたスタイル。ネットでも話題となり「え、てか野村周平じゃん」「待って野村周平。出るの知らなかった」「えっ」「またロン毛」「髪の毛長過ぎない？」「誰かと思ったら野村周平くんじゃないか」「変わったな」「誰か