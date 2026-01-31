「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏がゲスト出演し、暴露系ユーチューバーたちに警告する場面があった。「暴露系ユーチューバー」の話題になると、ガーシー氏は「俺はXで何回も注意喚起していて。俺を見て分からんのか?国と警察を怒らせたら、たとえどんな理由であっても逮捕してくるよって」と警告する