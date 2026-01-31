女優の浜辺美波（25）が30日放送のTBS「ララLIFE」（金曜後11・30）に出演。ハマっている料理を明かした。浜辺は冒頭で「本格的なタイ料理に挑戦したいです」と説明。タイ料理との出会いは、映画のプロモーションでの現地ロケだったと語り「おいしすぎて衝撃を受けまして、そこからドハマりしてます」と明かした。さらに「タイで食べて一番感動したのがプーパッポンカレーです」と卵とカニを使ったタイの名物料理を紹介。