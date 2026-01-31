大分トリニータは31日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンにはMF榊原彗悟(25)が新たに就任。副キャプテンはDF岡本拓也(33)、FW有馬幸太郎(25)、GKムン・キョンゴン(30)、DFペレイラ(29)の4人体制となる。以下、クラブ発表コメント■榊原彗悟「今シーズンキャプテンを務めさせていただきます。不安なこともありますが、このクラブがもっともっと強く、逞しい集団になっていけるよう