女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、まさかの昭和なダンスを披露し話題となっている。【映像】貴重映像？橋本環奈の“シムケン”ダンス最終9番ホール（470ヤード、パー5）、特別ルールの決定をサイコロで行う場面。平成ノブシコブシの吉村崇が「何が出るかな！何が出るかな！」と、あのトークバラエティー・“ごきげんよう”でお馴染みだったメロディーを口ずさむと、橋本はそのリズムに合