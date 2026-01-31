元放送作家の長谷川良品氏が３１日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。「ミヤネ屋」の終了報道を受け芸能人のコメンテーターについて持論を語った。長谷川氏は、ミヤネ屋のコメンテーター陣の今後を分析する記事を紹介。「庶民の怒りを代弁するだけを担う芸能人コメンテーターは今後淘汰されていくんじゃないでしょうね」「芸能人という富裕層に我々庶民の怒りを代弁できるはずもない。そうしたまやかしはすでに露見。