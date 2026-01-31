米国・ＷＷＥのＷＷＥ女子タッグ王者イヨ・スカイと女子ＵＳ王者ジュリアが、舌戦を繰り広げた。３１日（日本時間２月１日）に、ＰＬＥ「ロイヤルランブル」（サウジアラビア・リヤド）で３０人参加時間差入場バトルロイヤル・ロイヤルランブル戦が行われる。戦を制すれば、プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、米ラスベガス）でシングル最高峰王座に挑戦できる。イヨはタッグパートナーのリア・リプリー