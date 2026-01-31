３０日、ランタンフェスティバルの会場を古代風の衣装で演出するスタッフ。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶1月31日】中国重慶市の園博園で30日夜、新春ランタンフェスティバルの点灯式が行われた。今年は多数のランタンからなる15の大型オブジェが用意されたほか、7千以上のつり下げ式ランタンが園内を照らす。会期は3月22日まで。３０日、フェスティバル会場に設けられたステージで観客に応えるスタッフ。（重慶＝新華