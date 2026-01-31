元日向坂46で俳優の影山優佳さんは1月31日、自身のInstagramを更新。カレンダーのオフショットを披露しました。【写真】影山優佳、カレンダーのオフショット！「どれも最高最強すぎて選べない！」影山さんは「おかげさまで今年もカレンダーを発売させていただきます」とつづり、11枚の写真を投稿。「今年は芸能活動10周年ということで、色んな影山優佳をお見せして、最強最高を更新して、全てに気合を入れて、日々精進していくぞ！