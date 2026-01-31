氷川きよしさん（48）が31日、『氷川きよし特別公演』の合同取材会に、キャストの島崎和歌子さん（52）らとともに登場。公演への思いと今後への意気込みを語りました。今回、氷川さんにとって2022年以来、3年半ぶりとなる座長公演。二部構成になっていて、第一部は自身の楽曲をモチーフにしたオリジナル時代劇『白雲の城』、第二部は氷川さんの原点である演歌を中心に新曲やロック、ポップスまで披露するショー『氷川きよしコンサ