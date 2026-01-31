ボートレース下関のＧ?「第６９回中国地区選手権競走」は３１日、予選３日目が行われた。佐々木完太（２９＝山口）は５号艇で出走した前半３Ｒで３着。４号艇の後半８Ｒでは２着とダッシュの２走できっちり舟券に絡んだ。タッグを組む４５号機に関しては「出足が目立っていいと思います。伸びもいい人にはそれなりで、普通の人には伸びるしいいと思いますね。乗りやすさもあります」と胸を張る仕上がりだ。昨年５月の平和