【女子旅プレス＝2026/01/31】ロックバンド・SHISHAMOが31日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ユニ春！ライブ 2026」にてパーク初登場。人気楽曲「明日も」などを披露し、スペシャルライブ初日を盛り上げた。【写真】USJ「ユニ春2026」木戸大聖の“青春”新CM◆春の思い出づくりを応援「ユニ春！ライブ 2026」春の学生応援施策「ユニ春」（〜4月5日（日））の一環で開催する、豪華アーティストによるスペシャルラ