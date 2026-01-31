北九州記念で重賞勝ちに導いた１１Ｒのヤマニンアルリフラは「今の馬場も合いそうです。スタートだけ。スタートさえ出れば」とゲートに細心の注意を払う。全３戦でコンビを組み、２着２回のメイショウテンクは「もまれるよりは前走みたいに外へ出していった方がいいかも。２０００メートルがどうかですね」とポイントを挙げた。【京都】１ＲプルーフリーディンＡ２ＲザキノフレンズＢ３Ｒダテオトコ