ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は31日、3日目が行われた。3日目2R、麻生慎介（40＝広島）が的確に展開を突いて2着。悪くない内容には見えたが「伸びを求めてやってみたけど、シンプルに出足がなくなっただけ。展示から横に滑っていた」と調整は失敗だった様子。「機力を引き出せていなかった。違う感じでやってみて、ダメなら2日目の感じで行こうかな」方向性の見直しを示唆したが、その2日目には「出