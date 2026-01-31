2月1日(日)にジーライオンアリーナ神戸で行われるSVリーグ男子オールスターゲームに出場するヴォレアス北海道・ミドルブロッカーの三好佳介選手が意気込みを語りました。―選出された気持ちは？「まさか選ばれると思ってなかったので、すごく貴重な経験ができると思うので楽しみです」ーオールスターでの楽しみは？「普段はライバルや敵チームの選手と同