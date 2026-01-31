明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆今日の運気は総合的によいでしょう。とくに健康運が上々。おいしいものに縁があるでしょう。イタリアン料理にツキありです。B型の運勢……★☆☆☆☆だいぶストレスや身体的な疲れがたまってるので休息をとるようにして。デトックスをするのもおすすめ。岩盤浴や半身浴をすると効果的です。O型の運勢……