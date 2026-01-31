◇スノーボードW杯パラレル大回転第9戦（2026年1月31日スロベニア・ログラ）来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪前最後のW杯が行われ、女子で2大会連続代表の三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）が今季2勝目、通算9勝目を挙げた。スロベニア・ログラでのW杯はこれで3季連続の優勝。悲願の金メダルを目指す五輪本番に向けて、今季W杯のランキング1位も守り、大きく弾みを付けた。赤と青コース、それぞれ1回ずつ滑っ