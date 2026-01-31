日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）がMBSテレビの不定期番組「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。2012年から、自身が暴力行為で出場停止となり、シーズン途中に巨人に移籍した21年まで10年間指導を受けた恩師・栗山英樹氏への思いを語った。番組では、小料理屋の女将に扮した番組MCの有働由美子とトーク。引退セレモニーが話題に挙がると、中田氏はサプライズで花束贈呈に登場した栗山氏を「